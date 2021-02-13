В Москве пробки к шести утра достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы к шести утра достигли девяти баллов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Несмотря на то, что участков с серьезными затруднениями в движении транспорта стало меньше по сравнению с ночными часами, пробки с семи-восьми баллов достигли девяти.

Ситуация стала особенно напряженной на МКАДе, где ряд участков окрасился в ярко-красный цвет. Наиболее проблемные места — около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе, внутренняя и внешняя стороны трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, около Химок и Дмитровского района столицы.

Накануне, 12 февраля, снегопад в Москве побил почти полувековой суточный рекорд по осадкам. Так, к 18:00 в городе выпало девять миллиметров осадков, что составляет 25 процентов месячной нормы осадков — 36 миллиметров за февраль. Ранее максимальный показатель был зарегистрирован 12 февраля 1973 года, когда в Москве выпало семь миллиметров снега.

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