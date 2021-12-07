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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Фото: Pixabay

В Москве и Подмосковье Гидрометцентр продлил продлил желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра. Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22:00 среды, 8 декабря.

Ранее Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы предупредил жителей и гостей столицы о возможных проблемах на дорогах во вторник, 7 декабря. Погода в городе может серьезно ухудшиться.

Наиболее сильные метели прогнозируются с 09:00 до 15:00. Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

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