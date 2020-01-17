В Москве продлят режим работы общественного транспорта в крещенскую ночь

На 39 маршрутах общественного транспорта в Москве изменится режим работы в ночь на 19 января. Об этом в пятницу, 17 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы будут курсировать до 03:00 в районе самых популярных мест крещенских купаний, а также храмов, где пройдут праздничные богослужения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в крещенскую ночь на столичные улицы выйдет более 100 единиц городского транспорта, они будут курсировать с интервалом не более 30 минут.

Традиционные мероприятия на Крещение в 2020 году пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В Москве обустроят 37 площадок для купаний, в Подмосковье — 200. Они будут оборудованы настилами с противоскользящим покрытием, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами. Ожидается, что в купаниях примут участие 200 тысяч человек.

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