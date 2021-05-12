В Москве прогремела первая майская гроза

Южный циклон принес в Москву 12 мая первую майскую грозу, о смене погоды РИА Новости рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Синоптик предупредила, что в среду всю вторую половину дня в столичном регионе будет ощущаться влияние циклона, который днем ранее принес рекордное количество осадков в Ставрополье, Ростовскую область и на Кубань.

Из-за непогоды, прогрев температуры в Москве ограничен — не более 20 градусов тепла. Атмосферное давление до конца дня упадет до 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о сроках теплой погоды в Москве. По ее словам, резких понижений температуры в столице в ближайшей перспективе не ожидается.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!