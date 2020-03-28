В Москве пройдет масштабная дезинфекция

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает «Интерфакс».

Специальными средствами обработают проезжую часть, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Кроме того, будут продезинфицированы подъезды, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом или жители которых находятся на двухнедельном карантине.

«В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка», — отметил Бирюков.

Как стало известно 26 марта, в столице прекратят работу рестораны и другие предприятия общественного питания из-за распространения коронавируса. Ограничение, которое продлится до 5 апреля, также затрагивает кафе, бары и столовые.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В Москве зафиксировано 703 случая заболевания.

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