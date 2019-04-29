В Москве пройдет первая репетиция парада Победы

Первая вечерняя репетиция парада Победы пройдет в понедельник, 29 апреля, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ней будут задействованы колонны военной техники и пеших расчетов.

В связи с репетицией с 17:30 до 20:00 перекроют улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Садовую-Кудринскую и ряд других. С 21:00 будет перекрыто движение по Тверской улице. С 22:00 до окончания репетиции ограничат движение на улицах Ильинке, Варварке, Воздвиженке, а также на Большом Москворецком мосту.

Полный список перекрытия улиц опубликован на официальном портале мэра Москвы.