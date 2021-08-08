В Москве произошла авария с участием скорой помощи и нескольких машин
На Третьем транспортном Кольце в районе Лужников произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей, в том числе трех КамАЗов и машины скорой помощи. О подробностях сообщило издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
В результате аварии пострадал один человек, находящийся в автомобиле. На данный момент известно, что в машине скорой помощи пострадавших нет.
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МВД уточнил, что один из автомобилей въехал в другие машины, когда те остановились. На месте работают экстренные службы. Три полосы движения из четырех сейчас перекрыты.
Ранее в Москве произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате пострадали восемь человек, среди них была беременная женщина. Одного из пассажиров забрал санитарный вертолет.
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