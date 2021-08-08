В Москве произошла авария с участием скорой помощи и нескольких машин

На Третьем транспортном Кольце в районе Лужников произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей, в том числе трех КамАЗов и машины скорой помощи. О подробностях сообщило издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате аварии пострадал один человек, находящийся в автомобиле. На данный момент известно, что в машине скорой помощи пострадавших нет.