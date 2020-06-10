В Москве произошла крупная авария

На западе Москвы произошла крупная авария. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, сообщает в среду, 10 июня, «Москва 24».

Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. В этом районе наблюдается затрудненное движение в сторону центра в связи с аварией. «Движение было ограничено до одного ряда по Звенигородскому шоссе в сторону центра. Сейчас уже едет два ряда», — комментируют ДТП в ЦОДД.

Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Московские новости». На кадрах видно, что черный автомобиль перевернулся, раздавив машину такси. Еще один автомобиль стоит рядом, он также был задет в аварии.

О состоянии пострадавших не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и врачи. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

4 июня сообщалось, что жителя Москвы лишили водительских прав за «бесконтактную» аварию — мужчина спровоцировал дорожно-транспортное происшествие между другими машинами, хотя сам никого не задел. Он не сможет водить автомобиль один год и два месяца.

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