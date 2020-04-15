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В Москве прошла метель
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
На юге Москвы прошла метель, сообщает корреспондент МОСЛЕНТЫ.
Интенсивные осадки в виде снега в течение примерно десяти минут наблюдались в Донском и Даниловском районах столицы, при этом периодически из-за облаков появляется солнце.
Как сообщали синоптики, до 22 апреля в Москве будет ненастная и холодная погода с мокрым снегом. Ночью температура воздуха может опускаться до ноля. После 22 апреля в столичный регион, согласно прогнозам, придет южный ветер, благодаря которому в городе резко потеплеет — на 17–18 градусов.
Специалисты также отмечали, что погода в текущем апреле, вероятно, окажется холоднее нормы.
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