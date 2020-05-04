В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой во время репетиции воздушной части парада в честь Дня Победы, Видео тренировочного полета опубликовали в принадлежащем Григорию Березкину РБК.
Над городом прошли истребители МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, истребители пятого поколения Су-57, бомбардировщики Су-24 и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и Ми-35. В строю авиации приняли участие тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76, самолет дальней радиолокационной разведки А-50, стратегические бомбардировщики Ту-160и Ту-95МС и истребители Су-30, Су-35С и МиГ-29. Замкнули парад штурмовики Су-25, передает ТАСС.
В середине апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Глава государства заверил, что все торжественные мероприятия будут проведены, когда уменьшится риск для жизни граждан. Позже глава государства отметил, что авиационная часть парада состоится. В городах России 9 мая прогремят праздничные салюты.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!