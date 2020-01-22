В Москве проснулись клещи

В Москве и Московской области из-за аномально теплой зимы проснулись клещи. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталью Шашину.

Шашина отметила, что это не массовое явление, в траве попадаются единичные экземпляры. По ее словам, ситуация не представляет опасности, но элементарную осторожность соблюдать нужно. Она рассказала, что защита от зимних клещей не отличается от защиты в другое время года: длинные брюки надо заправлять в сапоги, а рубашку — в брюки.

Ранее эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлия Добрушина сообщила изданию «Подмосковье Сегодня», что жители области начали замечать проснувшихся божьих коровок. По ее словам, это нормальная реакция насекомых на аномальное тепло. Эколог отметила, что они снова найдут укрытие, если похолодание будет постепенным. В противном случае насекомые погибнут.

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