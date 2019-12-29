Сегодня в 13:49

В Москве простились с Галиной Волчек

Новости /
Гроб с телом Галины Волчек
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В холле театра «Современник» состоялась церемония прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек, сообщает ТАСС. Ее проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься с Волчек, помимо рядовых граждан, пришли многие артисты и высокопоставленные чиновники, в частности вице-премьер Ольга Голодец, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минкульта Владимир Мединский. Церемонию посетила также вдова первого президента России Наина Ельцина: как сообщала «Лента.ру», там ей стало плохо.

Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких.

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.