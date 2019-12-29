В Москве простились с Галиной Волчек

В холле театра «Современник» состоялась церемония прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек, сообщает ТАСС. Ее проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься с Волчек, помимо рядовых граждан, пришли многие артисты и высокопоставленные чиновники, в частности вице-премьер Ольга Голодец, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минкульта Владимир Мединский. Церемонию посетила также вдова первого президента России Наина Ельцина: как сообщала «Лента.ру», там ей стало плохо.

Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких.