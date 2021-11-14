В Москве простились с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным

В Центральном доме литераторов в Москве простились с писателем-сатириком, эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает ТАСС.

Писатель умер 11 ноября в возрасте 75 лет. Как сообщил источник, близкий к семье Коклюшкина, похоронят его на Щербинском кладбище.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. С 1980 года начал писать юмористические тексты для эстрады. Участвовал в таких телепередачах, как «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Клуб юмора», «Смеяться разрешается».

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