В Москве отпразднуют Курбан-байрам по-новому

В Москве проведут мусульманский праздник Курбан-байрам по-новому: молитвы в честь праздника 20 июля пройдут в мечетях столицы без присутствия верующих, все мероприятия перенесли в онлайн-формат. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению правительства Москвы, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман, праздничный намаз проводить не рекомендуется», — говорится в тексте постановления.

Мусульманам порекомендовали создать праздничную атмосферу «в своих домах, в кругу своей семьи», а также послушать праздничную проповедь председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина, трансляция которой будет вестись, и самостоятельно совершить намаз. При этом региональные советы, входящие в ДУМ РФ, могут самостоятельно принять решения о проведении праздника, учитывая эпидемиологическую ситуацию в своих регионах.

В 2020 году Курбан-байрам выпал на 31 июля. Празднование в столичном регионе тогда было также ограниченным — в мечетях соблюдалась социальная дистанция. В 2019-м году Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой окончание хаджа. Празднование традиционно начинается с проповедей и намаза, затем совершается принесение в жертву животных.

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