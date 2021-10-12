В Москве провели ряд проверок после угроз взрывов дронами посольств и стадионов

Полицейские проверили ряд городских объектов после сообщений об угрозе взрывов от неизвестного человека. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники одного из силовых ведомств в понедельник, 11 октября, получили электронное письмо, в котором говорилось о том, что неизвестный планирует устроить «великий спектакль» в Москве, взорвав посольства Алжира, Абхазии, Грузии и несколько крупных стадионов города.

«Аллоха, на связи пахан Сергей Шарков, и 12 октября 2021 года я обещаю устроить великий спектакль в городе Москва. Мои пособники, которые связаны с дипломатическими отношениями, собираются заложить бомбы в посольствах Алжира, Абхазии, Грузии, а я же в свою очередь переоденусь во все черное и с помощью дронов-беспилотников подниму на воздух "РЖД Арену", "Лужники", "Открытие Арену", и я отправлю на тот свет кучу человек в аэропорту. Пока, салаги», — говорилось в сообщении злоумышленника.

В связи с поступившей возможной угрозой силовики обследовали указанные в обращении объекты и прилегающие к ним территории. По результатам проверки, опасных предметов обнаружено не было. На данный момент правоохранители разбираются в случившемся.

Ранее, 8 октября, в доме на 3-й Сокольнической улице в Москве прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство.