В Москве пьяный таксист вез пьяного пассажира и протаранил несколько машин

На Волгоградском проспекте в Москве пьяный водитель вез пьяного пассажира, протаранил несколько автомобилей и въехал в дерево. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

Отмечается, что пассажир был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог дать показания полиции. На заднем сиденье авто нашли пустые пивные бутылки. Водитель, в свою очередь, скрылся с места преступления.

По данным издания, машина принадлежит женщине, которая продала ее год назад. В настоящее время транспортное средство используется как такси.

Накануне сообщалось, что пьяный россиянин угнал такси, пока авто находилось на автозаправке, уснул за рулем и был задержан.

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