В Москве рабочего насмерть засыпало песком

В Новой Москве строителя во время земляных работ насмерть засыпало песком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествие произошло на улице Карьерной. «В яме обвалился грунт, и его засыпало песком», — рассказал собеседник издания.

В настоящий момент на месте находится полиция, спасатели и сотрудники скорой помощи. Подробности уточняются.

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