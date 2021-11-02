В Москве рабочий упал со строительных лесов в храме

Рабочий упал со строительных лесов в Храме вознесения Христова во 2-м Кадашевском переулке. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина занимался отделкой здания, находясь на строительных лесах. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с четырехметровой высоты.

На место прибыла скорая. Пострадавшего госпитализировали с переломом.

По факту происшествия началась проверка.

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