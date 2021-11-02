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В Москве рабочий упал со строительных лесов в храме
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com
Рабочий упал со строительных лесов в Храме вознесения Христова во 2-м Кадашевском переулке. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, мужчина занимался отделкой здания, находясь на строительных лесах. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с четырехметровой высоты.
На место прибыла скорая. Пострадавшего госпитализировали с переломом.
По факту происшествия началась проверка.
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