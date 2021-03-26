В Москве рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай

Рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай в Москве. Видео с места происшествия публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось около 9 утра на месте строительства одной из эстакад на пересечении Северо-Восточной хорды и проспекта Мира. Пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в реанимацию НИИ им. Склифосовского.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!