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В Москве рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай
Кадр: Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»
Рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай в Москве. Видео с места происшествия публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
Происшествие случилось около 9 утра на месте строительства одной из эстакад на пересечении Северо-Восточной хорды и проспекта Мира. Пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в реанимацию НИИ им. Склифосовского.
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