В Москве работодателей оштрафуют за отказ переводить сотрудников на удаленку

Власти Москвы будут штрафовать работодателей, отказывающихся переводить сотрудников на удаленку, приказ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его сайте.

В администрации напомнили компаниям, что за нарушение пункта 38.1 документа работодатели будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях.

Кроме того, столичные фирмы еженедельно должны отчитываться о переводе своих кадров на удаленную работу. Получившие вакцину и переболевшие коронавирусом жители Москвы могут трудиться из офиса. Также менять режим работы не нужно работникам медицинских учреждений, оборонных предприятий, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегических отраслей. К 1 января 2022 года компании, работающие в сфере услуг, должны вакцинировать около 80 процентов сотрудников.

Ранее стало известно о возможном возвращении ограничений по QR-кодам в Москве.