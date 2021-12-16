В Москве районная управа подарила детям-инвалидам гнилые овощи и крупы

Управа московского района Братеево подарила детям-инвалидам подгнившие овощи и крупы, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, подарки изначально были приурочены к Новому году, однако в конечном счете их вручили в рамках серии мероприятий «Декада инвалидов». Всего было выбрано десять районных семей. После вручения подарков родители рассказали, что от презентов «пахло гнильцой». Они отметили, что даже сотрудники, которым поручили передать посылку, чувствовали себя неловко и удивлялись такому решению. На опубликованных в сети фотографиях наборов изображены пакеты со свеклой, луком, морковью, а также упаковки макарон, сахара и риса.

Ранее сообщалось, что самыми нежелательными подарками для россиян на Новый год оказались носки, свечи и кружки. Помимо этого, неудачными решениями люди считают футболки и халаты, а также сувениры, например, магниты, брелоки и символы года.