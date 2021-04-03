В Москве раньше срока откроют сезон велопроката. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уже начиная с 4 апреля москвичи будут иметь возможность арендовать самокаты, а с 6 апреля — велосипеды. Уточняется, что раньше сезон велопроката начинался только в последние дни апреля.

В ведомстве отметили, что в период пандемии «велосипеды и самокаты были очень востребованными». Горожане совершили за это время почти восемь миллионов поездок, тем самым поставив рекорд.

Кроме того, активно растет спрос и на электросамокаты. В департаменте заметили, что жители Москвы имеют запрос на велоинфраструктуру, в связи с чем принято решение и далее развивать это направление.

Прокат велосипедов также останется бесплатным для всех, кто работает в сферах доставки и занимается волонтерской деятельностью. Подобные введения будут действительны вплоть до снятия ограничительных мер, введенных в Москве из-за борьбы с COVID-19.

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