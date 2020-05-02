В Москве раньше срока проснулись клещи. В начала весны за помощью из-за укуса этих насекомых обратились 112 человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В городе введен режим самоизоляции, и гулять горожанам запрещено. Однако меры по снижению активности клещей все равно проводятся», — рассказали в мэрии, уточнив, что особо охраняемые природные территории обрабатывают безопасными средствами.

Уточняется, что случаев заражения инфекционными заболеваниями из-за укуса клещей пока не выявлено. Тем не менее специалисты рекомендуют при выходе на улицу надевать облегающую закрытую одежду и головной убор и пользоваться средствами от клещей. Также следует отдавать предпочтение высокой обуви, в которую можно заправить брюки.

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