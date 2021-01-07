В «Аптекарском огороде» в Москве расцвел редкий цветок. Об этом говорится в сообщении на сайте сада.

«Редкая и необычайно ароматная "орхидея-бык", или Стангопея Йениша (Stanhopea jenischiana), расцвела в Пальмовой оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что цветение растения с ароматом корицы и фруктов продлится пару недель. Свое необычное название орхидея получила из-за роговидных выростов на губе цветка: «В природе она растёт на высоте от 800 до 1500 метров, на её цветоносе обычно образуется от 4 до 7 цветков, достигающих до 15 сантиметров в диаметре».

В пресс-службе также рассказали, что для растения характерна эффектная окраска: пурпурно-коричневые пятнышки и полоски на жёлтом фоне.

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