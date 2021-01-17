В Москве раскрыли место и время прощания с Грачевским

Прощание с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским состоится в Москве в воскресенье, 17 января. Время и место церемонии раскрыла ТАСС его вдова Екатерина Белоцерковская.

Прощание будет организовано в Доме кино в открытом формате. Затем режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Грачевский скончался вечером 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года. Перед смертью его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Причиной ухудшения состояния Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусом, который обнаружили в конце декабря.

Грачевский работал худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен зрителю по постановке кинокартин «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама». Известно, что режиссер боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году.

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