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В Москве раскрыли планы на ежедневное исполнение гимна в школах

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Фото: Юлия Иванко / АГН «Москва»

В московских школах не планируется вводить обязательное ежедневное исполнение российского гимна. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

Столичные власти напомнили, что в образовательных организациях гимн играет во время торжественных мероприятий. В частности, он звучит в День знаний, День Победы, на вручении аттестатов или во время проведения других праздничных мероприятий.

21 ноября «Лента.ру» сообщала, что ежедневное исполнение гимна обязали обеспечить в якутских школах. По замыслу, этот проект призван помочь школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами».

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