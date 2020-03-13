В Москве раскупили монеты «Рожденный в СССР»

Самым востребованным сувениром в вендинговых автоматах московского метро стала монета «Рожденный в СССР»; полторы тысячи монет такого вида приобрели за три месяца. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Автоматы по продаже подарочных монет заработали в столичном метро три месяца назад. За все время их работы продано пять тысяч сувениров, около полторы тысячи пришлось на монету «Рожденный в СССР».

Также большим спросом пользуются монеты с символикой столицы — с изображением Храма Василия Блаженного и гербом Москвы. В топ-список сувениров вошли еще монеты с изображением станций метро.

Чаще всего памятные монеты пассажиры приобретали на станции «Третьяковская», там отметили около 30процентов всех продаж.

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