В Москве расширили список вакцинируемых от коронавируса граждан

В Москве расширили список вакцинируемых от коронавируса. Теперь на прививку от COVID-19 могут записаться работники транспорта, энергетики, работники промышленности и СМИ, пишет РИА Новости.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город получает дополнительные партии вакцины, завершается подготовка к производству препарата «Спутник V», поэтому с понедельника, 21 декабря открывается запись на вакцинацию для новых категорий граждан.

По словам градоначальника, теперь защититься от вируса смогут в общей сложности около миллиона москвичей. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться.

Ранее прививка от коронавируса была доступна только гражданам основной группы риска. Среди них медработники, педагоги, сотрудники городских социальных учреждений, а также другие сотрудники учебных и лечебных учреждений.

Жители Москвы могут записаться на прививку от коронавируса порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник, а также позвонив по номеру телефона пункта вакцинации. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

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