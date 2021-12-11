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В Москве рассказали о работе парковок в новогодние праздники

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В Москве рассказали о работе парковок в новогодние праздники
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В новогодние праздники все парковки в столице будут бесплатными. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным источника, все уличные парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 8 января. 9 января будет действовать воскресный тариф: поставить машину без оплаты можно будет везде, где не действует повышенный тариф 380 рублей в час.

По всем вопросам о парковках можно обратиться по номерам: 3210 или +7 495 539-54-54.

Ранее в Москве предложили пересмотреть стоимость парковки.

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