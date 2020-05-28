В Москве рассказали про возникший из-за коронавируса черный рынок услуг

Журналисты издания «Москвич» рассказали про возникший в столице после введения режима самоизоляции из-за коронавируса черный рынок запретных услуг. В результате расследования они выяснили, как людям с ОРВИ удается, обратившись к врачу, не сидеть две недели на карантине, а также узнали, какие общественные заведения продолжают работать в Москве, несмотря на ограничения, введенные властями.

Корреспондент журнала рассказал, что некоторые частные клиники начали продавать собственные программы лечения от коронавируса. Людям предлагают сдать анализы, вызвать на дом врача, открыть или закрыть больничный, сделать КТ. При этом частники не заставляют устанавливать на смартфон приложение «Социальный мониторинг», отслеживающее всех больных с коронавирусом и ОРВИ, а значит, в случае выхода из дома людям не грозит штраф.

Изданию рассказали, что в Москве «подпольно» продолжают работать некоторые бары и кальянные.

«Поехал по делам в "Сити". Ко мне подошел чернокожий парень и такой: "Псст, не желаете кальян?"» — поделился своим опытом с редакцией генеральный директор фирмы GR-consulting Тимофей Шевяков.

Другой источник рассказал журналистам, как пожаловался таксисту на скуку, а тот отвез его в бар, организованный на месте бывшей столовой при таксопарке. Мужчина поделился, что заплатил за вход 2 тысячи рублей и попал сразу в два зала, в одном из которых был стриптиз, а в другом — караоке и общий бар.

Работают также бары в центре столицы, но по приглашениям, пишет «Москвич». Продолжают, по информации журналистов, свою деятельность и некоторые массажные салоны, где посетителям оказывают интимные услуги — все пять проверенных ими заведений оказались открыты.

Издание выяснило, как людям удается посещать подобные места. Оказалось, что достаточно вбить в поисковую строку в Telegram запрос «пропуск» и появится сразу несколько каналов, где предложат оформить фальшивый пропуск как журналисту, медработнику или волонтеру.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и объявил, что теперь люди должны будут носить защитные маски не только в общественном транспорте и торговых объектах, но и при любом выходе на улицу.

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