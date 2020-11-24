В Москве разобрали часть фасада «Олимпийского»

При реконструкции спорткомплекса «Олимпийский» снесли часть фасада. На это обратил внимание Telegram-канал «Московские новости», поделившись кадрами пользователя Twitter Амбассадор счастья.

На распространенных фотографиях заметно, что рабочие полностью разобрали практически треть фасада здания. Изначально планировалось, что фасад здания будет сохранен: останется весь пролет спорткомплекса вдоль фасадной стены, а нижнюю, стилобатную часть, и крышу перестроят.

В июле взрывами начали сносить внутренние конструкции спорткомплекса. Позднее появились кадры снятого с воздуха «Олимпийского». Тогда были обрушены основные конструкции здания, однако фасад оставался целым.

После ремонта «Олимпийский» останется спортивным объектом, где будут проходить соревнования мирового уровня. Он станет одной из самых популярных площадок для проведения концертов и значительно расширит свои функциональные возможности. Проект реконструкции спорткомплекса предусматривает размещение в нем бассейна, создание зоны водных развлечений и пляжных видов спорта с возможностью организации соревнований, а также строительство 30-метрового дайвинг-центра.

Построенный к Олимпиаде 1980 года «Олимпийский» был закрыт на капитальную реконструкцию 1 января 2019 года. Она продлится три года.

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