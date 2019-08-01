В Москве разрушат миф о чашке Сталина

На Кольцевой линии метро будет достроена станция «Суворовская». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

По его словам, строительство займет минимум пять лет. «Это станция глубокого заложения, с этим связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера», — отметил чиновник.

Решение о строительстве «Суворовской» было принято из-за потенциального роста пассажиропотока в районе, где расположится станция — на границе Мещанского и Тверского районов ЦАО. Схематично она будет находиться между «Новослободской» и «Проспектом Мира» и станет пересадочной на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии.

«Суворовскую» спроектировали еще в середине XX века под названием «Площадь Коммуны», пишет «Интерфакс». Ее пытались построить власти как во времена СССР, так и в современной России, но неоднократно отказывались от этих планов. Последний раз проект сворачивали в 2012 году.

С историей строительства Кольцевой линии столичного метро связан миф о чашке кофе Иосифа Сталина. Легенда, которую описывает «Вечерняя Москва», гласит, что советский вождь, увлекшись астрологией, лично составил карту Москвы, соотнеся городские пространства с 12 знаками зодиака, и заставил архитекторов переделать план развития подземки, поставив на представленную ему схему перевернутую чашку кофе. Согласно легенде, таким образом в столице появилась коричневая Кольцевая линия с 12 станциями по числу знаков зодиака.

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