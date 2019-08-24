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В Москве развернули флаг-рекордсмен

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В честь дня российского триколора в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен». Об этом сообщает РИА Новости.

Участники флешмоба развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На полотне читалось слово «Россия», сложенное из цветов триколора. После этого был развернут флаг России из бело-сине-красных полотен. Всего в мероприятии приняли участие больше тысячи человек.

Инициаторами флешмоба выступили волонтеры Москвы, «Молодой гвардии Единой России» и другие молодежные общественные организации.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага. В этом году государственному символу России исполняется 350 лет.

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