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В Москве ребенок получил ожог лица из-за разлитых на детской площадке химикатов
В московском районе Южное Тушино годовалая девочка коснулась лицом химикатов, разлитых на детской площадке, и получила ожог. По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», ребенка пришлось госпитализировать.
Инцидент произошел на Штурвальной улице. На кадрах из источника видно, что детская горка и покрытие на площадке покрыты белой пенящейся жидкостью. Уточняется, что в ней была примесь хлора.
Неизвестно, кто именно обработал зону отдыха опасным веществом. Предположительно, это могло произойти в ходе уборки территории.
Ранее в подмосковной деревне Алабушево десятилетний мальчик упал на резиновое покрытие детской площадки, из которого торчала арматура, и получил тяжелые травмы. Ребенка пришлось госпитализировать.