В Москве ребенок получил ожог лица из-за разлитых на детской площадке химикатов

В московском районе Южное Тушино годовалая девочка коснулась лицом химикатов, разлитых на детской площадке, и получила ожог. По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», ребенка пришлось госпитализировать.

Инцидент произошел на Штурвальной улице. На кадрах из источника видно, что детская горка и покрытие на площадке покрыты белой пенящейся жидкостью. Уточняется, что в ней была примесь хлора.