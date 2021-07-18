В Москве-реке нашли человеческую руку

В Москве-реке обнаружили левую человеческую кисть. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, находка была совершена в городском районе Якиманка под Пушкинским мостом, связывающим Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной.

По данным телеканала, на обнаруженной руке уже заметны гнилостные изменения, конечность успела приобрести зеленоватый оттенок. Отмечается, что края раны неровные.

Фрагмент тела был отправлено на судмедэкспертизу, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что неизвестный вытащил из Москвы-реки гиганта-толстолобика. За кадром опубликованного видео мужчины обсуждают, что вес улова может составлять как минимум 15 килограммов.

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