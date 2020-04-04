В Москве рекордно вырос спрос на курьеров

Спрос на курьеров в Москве рекордно вырос на фоне действующего в Москве режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты рекрутинговых сервисов.

Специалисты HeadHunter зафиксировали рост числа вакансий на портале на 29 процентов по сравнению с февралем, а числа резюме — на 20 процентов. При этом за первые числа апреля компании компании оставили на 400 процентов больше заявок на поиск сотрудников в столице.

По данным Worki, за неделю 24 марта — 30 марта количество вакансий курьеров увеличилось в 7 раз. При этом выросла и средняя зарплата курьеров. За этот период она увеличилась на 4,5 процента и составила 42,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Москве с 10 апреля заработает велопрокат, который в первое время будет бесплатным, однако пользоваться им смогут только курьеры и волонтеры.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляци для жителей столицы до конца апреля. В рамках ограничений для посетителей закрыты все кафе и рестораны — они могут продолжать работать только на вынос. Выход на улицу разрешен только для похода в продуктовые магазины и аптеки, выгула собак или поездок на работу.

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