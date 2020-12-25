В Москве решили разыграть 16 букв «М» из метро

В Москве решили разыграть на аукционе 16 букв «М» из метро. Аукцион назначен на 28 декабря, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Известно, что стартовая цена составит 10 тысяч рублей. «К Новому году на специальном аукционе мы разыграем 16 легендарных букв "М". Да, это те самые яркие и всем знакомые с детства символы метро. Они с 1985 года служили городу и много лет верно указывали путь в подземку миллионам жителей. Сейчас мы приводим всю навигацию метро к новому стандарту, да и старые износились, поэтому постепенно их заменяем, а одна из 16 уже снятых букв "М" может поселиться у вас дома», — рассказали в департаменте.

Чтобы поучаствовать в аукционе, необходимо с 25 декабря зарегистрироваться по ссылке. В сообщении подчеркивается, что принять участие в торгах смогут только первые 35 человек: «Порадуйте себя действительно редким новогодним подарком, удачи».

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