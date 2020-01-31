В Москве решили установить памятник протоиерею Чаплину

В Москве решили установить памятник протоиерею Всеволоду Чаплину, который скончался 26 января. Об этом сообщили члены президиума Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии, передает «Интерфакс».

Над памятником будет работать скульптор Салават Щербаков, создавший памятник князю Владимиру у Кремля и памятники всем патриархам Русской церкви у храма Христа Спасителя в Москве.

«Какого-то гигантизма, пафоса в нем быть не должно, отец Всеволод такого не любил. (...) Скорее, будет создан так называемый скульптурный портрет, который отражал бы личные качества отца Всеволода и заодно дух времени, поскольку он был одной из ярких, символичных фигур наших дней», — раскрыл детали будущего объекта Щербаков.

Кроме того, в память об умершем в российской и белорусской столицах задумали установить мемориальные доски. Также в 2020 году совместно с писательскими организациями будет учреждена литературная премия имени Чаплина. По предварительным данным, ее будут присуждать за продвижение в литературе традиционных ценностей и укрепление православия.

29 января прошли похороны Чаплина. Организацией церемонии занимались всего несколько человек из ближайшего окружения протоиерея, официальные структуры отказали им в помощи.

Всеволод Чаплин умер 26 января. По словам очевидцев, перед смертью у священника случился астматический приступ — он сел на лавочку у храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, где служил настоятелем, стал задыхаться, посинел и упал. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. По предварительным результатам вскрытия, протоиерей скончался из-за острой ишемической болезни сердца.

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