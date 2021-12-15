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В Москве рестораны и офисы проверят на поддельные COVID-сертификаты

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В Москве рестораны и офисы проверят на поддельные COVID-сертификаты
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Полицейские в Москве начали проверку офисов и ресторанов, выявляя отсутствие или подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом в среду, 15 декабря, пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, оперативники вместе с участковыми навещают столичные организации и спрашивают у сотрудников QR-коды, сверяя их с официальными документами. Делается это для проверки количества вакцинированных от общего числа сотрудников, а также для того, чтобы найти поддельные коды и сверить списки сотрудников, которые должны работать в удаленном режиме. Уточняется, что за каждый фальшивый QR-код правоохранители возбудят дело.

Ранее в России подтвердили два случая омикрон-штамма коронавируса. Новый штамм обнаружили у прибывших из ЮАР. Перед этим их ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

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