В Москве резко испортится погода: начиная со среды, 26 февраля, столицу накроет циклон, который принесет обильные осадки. Об этом предупредили в Росгидромете.

По данным метеорологов, в ближайшие два дня погодные условия ухудшатся и станут некомфортными для жителей столицы. Ожидается, что в Москве может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы (36 миллиметров).

В Росгидромете прогнозируют, что в ночь на 26 февраля температура воздуха опустится до минус 4 градусов, утром пройдет небольшой снег, который днем перейдет в мокрый снег и дождь. При этом столбики термометров будут показывать до плюс 4 градусов тепла. Небольшие осадки останутся и в пятницу, 28 февраля, кроме того, возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Погода нормализируется к выходным: в субботу специалисты не обещают осадков, а максимальные показатели температуры составят плюс 4-5 градусов.

На предпоследней неделе февраля погода в Москве пять дней подряд устанавливала температурные рекорды — их фиксировали в столице с 18 по 22 февраля. Сильнее всего воздух прогрелся 21 февраля — до плюс 7,8 градусов. Этот рекорд стал десятым за нынешнюю зиму.

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