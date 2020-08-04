В Москве резко похолодает

Москвичам предрекли резкое похолодание и осенние дожди с середины следующей недели. Об этом во вторник, 4 августа, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, в столицу придут «противные осенние дожди» и облачность.

«В начале следующей недели дневная температура будет на уровне 20 градусов. А вот с середины недели, с 13-14 числа, дневная температура будет на уровне 15 градусов», — заявила она.

Позднякова также отметила, что столбик термометра по ночам останется в пределах плюс 13-15 градусов. Синоптик добавила, что «и солнечного прогрева днем не будет».

31 июля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал москвичам возвращение 30-градусной жары. По его словам, температура воздуха начнет подниматься постепенно с понедельника, 3 августа, а в четверг, 6 августа, может достичь 31 градуса.

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