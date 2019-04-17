В Москве резко потеплеет

К концу текущей недели в столичном регионе сильно потеплеет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По ее словам, в некоторых регионах России, в том числе центральных, воздух может прогреться до 20 градусов тепла и выше.

По данным портала «Метеоновости», в среду, 17 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона.

При переменной облачности осадков не ожидается. Основным неблагоприятным фактором станет высокий фон атмосферного давления, которое может подняться до 762 миллиметров ртутного столба.