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В Москве россиянка убила возлюбленного в порыве ревности
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
В порыве ревности 35-летняя россиянка ударила возлюбленного ножом в сердце. После этого женщина сама пришла в полицию и призналась в убийстве, сообщает РЕН ТВ.
Преступление произошло в квартире одного из домов на улице Ставропольской в Москве. Уточняется, что пара начала ссориться во время распития алкогольных напитков. По предварительным данным, мужчина умер из-за большой потери крови.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее россиянин убил жену из-за отказа от выплаты кредита.