В Москве россиянка убила возлюбленного в порыве ревности

В порыве ревности 35-летняя россиянка ударила возлюбленного ножом в сердце. После этого женщина сама пришла в полицию и призналась в убийстве, сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло в квартире одного из домов на улице Ставропольской в Москве. Уточняется, что пара начала ссориться во время распития алкогольных напитков. По предварительным данным, мужчина умер из-за большой потери крови.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее россиянин убил жену из-за отказа от выплаты кредита.