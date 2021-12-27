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В Москве россиянка убила возлюбленного в порыве ревности

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В Москве россиянка убила возлюбленного в порыве ревности
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В порыве ревности 35-летняя россиянка ударила возлюбленного ножом в сердце. После этого женщина сама пришла в полицию и призналась в убийстве, сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло в квартире одного из домов на улице Ставропольской в Москве. Уточняется, что пара начала ссориться во время распития алкогольных напитков. По предварительным данным, мужчина умер из-за большой потери крови.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее россиянин убил жену из-за отказа от выплаты кредита.

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