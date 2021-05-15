В Москве с фасада здания Госдумы сорвалась буква «А»

В Москве с фасада здания Госдумы на Охотном ряду упала буква «А» из окончания в слове «Государственная». Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

По ее словам, буква сорвалась из-за очень сильного ветра, ее скоро вернут на место.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «LIFE SHOT», показано, как буква висит на фасаде здания. В следующем видео буква уже лежит на земле, на месте присутствуют рабочие.

В 2018 году у здания Госдумы в Москве заметили дрон. Устройство, в частности, было замечено у окон некоторых депутатов. В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что проводятся плановые учения ФСО России по обеспечению безопасности зданий Госдумы. «В этих учениях задействован отдел охраны зданий ГД ФСО РФ», — отметили там.

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