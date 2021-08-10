В Москве самокатчица попала в реанимацию после ДТП с велосипедистом

Уточняется, что велосипедист врезался в самокатчицу. У женщины диагностировали разрыв селезенки, тупую травму живота и множественные ушибы.

Адвокат Гюзель Жубанова рассказала «Мосленте», что в правилах дорожного движения нет ясности относительно законодательного статуса выезжающих на дорогу владельцев электросамокатов, гироскутере, мотоколес, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности. При этом, когда установят виновника ДТП, его действия квалифицируют в зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда, независимо от того управлял он велосипедом или самокатом.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности виновнику грозит арест до шести месяцев, согласно статье 118 УК России.

В конце июля в московской ГИБДД рассказали, что за первое полугодие 2021 года несовершеннолетние на самокатах, в том числе и на электросамокатах попадали в ДТП 19 раз.

В ведомстве уточнили, что 16 ДТП произошли в результате наезда на несовершеннолетних пешеходов, передвигавшихся на обычных самокатах.

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