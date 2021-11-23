В Москве самокатчик проехал по полосе движения для автомобилей и попал на видео

Самокатчик проехал по полосе движения для автомобилей и попал на видео. Ролик, снятый в Москве очевидцем из салона машины, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, молодой человек в защитном шлеме двигался на электрическом самокате по крайней правой полосе шоссе вдоль отбойника со скоростью 70 километров в час.