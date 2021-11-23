В Москве самокатчик проехал по полосе движения для автомобилей и попал на видео
Самокатчик проехал по полосе движения для автомобилей и попал на видео. Ролик, снятый в Москве очевидцем из салона машины, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, молодой человек в защитном шлеме двигался на электрическом самокате по крайней правой полосе шоссе вдоль отбойника со скоростью 70 километров в час.
Пользователей сети возмутило такое поведение парня. Многие написали, что при перестроении автомобили его могут просто не заметить. Также юзеры подчеркнули, что падение при такой скорости с самоката чревато серьезными травмами.
Некоторые обратили внимание и на то, что ехать на электрическом самокате по шоссе в такую погоду может быть просто холодно. «Морозостойкий и бесстрашный», «Холодно же», — отметили комментаторы.
Ранее пострадавшая от наезда самокатчика пенсионерка раскрыла подробности аварии.