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В Москве самокатчик проехал по полосе движения для автомобилей и попал на видео

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В Москве самокатчик проехал по полосе движения для автомобилей и попал на видео
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Самокатчик проехал по полосе движения для автомобилей и попал на видео. Ролик, снятый в Москве очевидцем из салона машины, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, молодой человек в защитном шлеме двигался на электрическом самокате по крайней правой полосе шоссе вдоль отбойника со скоростью 70 километров в час.

Пользователей сети возмутило такое поведение парня. Многие написали, что при перестроении автомобили его могут просто не заметить. Также юзеры подчеркнули, что падение при такой скорости с самоката чревато серьезными травмами.

Некоторые обратили внимание и на то, что ехать на электрическом самокате по шоссе в такую погоду может быть просто холодно. «Морозостойкий и бесстрашный», «Холодно же», — отметили комментаторы.

Ранее пострадавшая от наезда самокатчика пенсионерка раскрыла подробности аварии.

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