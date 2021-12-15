В Москве сдали один из самых известных долгостроев

В Москве сдали один из самых известных в городе долгостроев — подземный торговый центр на Павелецкой площади. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило в своем Telegram-канале агентство РИА Новости.

Уточняется, что в ТЦ пять этажей, все они расположены под землей. Посетители смогут найти там торговые галереи, фуд-корты, кафе, бары и рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка.

Сама Павелецкая площадь также была реконструирована, ее открытие состоялось минувшей осенью. Часть площади, являющаяся кровлей нового ТЦ, отдана под общественные пространства.

Ранее москвичи поспорили из-за сноса торгового центра.