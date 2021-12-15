Сегодня в 22:04
1 мин.

В Москве сдали один из самых известных долгостроев

Новости /
В Москве сдали один из самых известных долгостроев
Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Москве сдали один из самых известных в городе долгостроев — подземный торговый центр на Павелецкой площади. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило в своем Telegram-канале агентство РИА Новости.

Уточняется, что в ТЦ пять этажей, все они расположены под землей. Посетители смогут найти там торговые галереи, фуд-корты, кафе, бары и рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка.

Сама Павелецкая площадь также была реконструирована, ее открытие состоялось минувшей осенью. Часть площади, являющаяся кровлей нового ТЦ, отдана под общественные пространства.

Ранее москвичи поспорили из-за сноса торгового центра.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.