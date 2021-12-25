В Москве сгорела уникальная коллекция старинных рисунков

В хранилище, сгоревшем на Шарикоподшипниковской улице в Москве, находилась уникальная коллекция российских текстильных рисунков. Об этом рассказала владелица предприятий по дизайну и цифровой печати на ткани на своей странице в Facebook(https://www.facebook.com/alexandra.kaloshina/posts/4449718445139591.

«Там хранилась наша коллекция из более чем 3000 уникальных оригиналов текстильных рисунков от российских производств царского времени, фабрики Цинделя, Воскресенской мануфактуры, до текстильных художников советского периода», — поделилась автор топика, отметив, что утрата старинных экспонатов невосполнима.

Женщина рассказала, что склад сгорел еще в апреле, но она узнала об этом только недавно, когда ей и коллегам потребовалось забрать оттуда рисунки для одной из выставок. Она отметила, что при этом деньги за аренду продолжали сниматься, и никто не поставил арендаторов хранилища в известность о случившемся.

Автор написала, что инициативная группа погорельцев добилась возбуждения уголовного дела, но следственные работы со временем начали вестись по минимуму. Кроме того, страховая компания не отвечает на вопросы и ни одному владельцу бокса в хранилище не выплатили компенсацию.

«Сведений о том, что погибло в пожаре, что в руках мародеров, а что уцелело — нет, как и нет установленной причины пожара и обещанного владельцем разбора здания, чтобы дать возможность забрать уцелевшие вещи», — возмутилась женщина.

Ее негодование разделили комментаторы. «Ужасно, ужасно. И главное, так безответственно ведут себя собственники», «Безобразие», — посочувствовали женщине пользователи. Автор подчеркнула, что практически весь архив был оцифрован и не исчез бесследно, но сложившаяся ситуация все равно вопиющая.

Ранее на одном из подмосковных складов произошел пожар площадью 800 квадратных метров. У горящего строения обрушилась крыша.