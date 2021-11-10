В Москве школьница порезала мать канцелярским ножом из-за электронной сигареты

15-летняя школьница поранила мать канцелярским ножом во время ссоры. По данным «Московского комсомольца», женщина нашла у своей дочери электронную сигарету, из-за чего и начался конфликт.

Инцидент произошел в Москве на улице Михалковская. Сначала между 49-летней матерью и ее ребенком произошла словесная перепелка, после чего девочка схватила канцелярский нож и поранила родственницу, порезав ей пальцы и спину. На данный момент пострадавшая находится в больнице.

Ранее 35-летняя россиянка напала на своего сожителя с ножом после того, как он не поверил в ее беременность.