В Москве школьник ослеп после похода в театр

Московский школьник получил ожог сетчатки правого глаза после посещения театра. Об этом сообщила мать подростка Ирина Ворошилова, передает телеканал «Звезда».

По словам женщины, инцидент произошел в Московском драматическом театре имени Пушкина в конце января. Во время спектакля кто-то навел на ее 13-летнего сына луч из лазерной указки.

«Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей — чтобы они не смотрели в смартфоны», — сказала Ворошилова.

На следующий день мальчик пожаловался, что не видит одним глазом. В больнице ребенку поставили диагноз лучевой ожог макулярной зоны. Женщина обратилась в полицию и Министерство культуры.

По данным РИА Новости, в театре Пушкина начали проверку инцидента. «Использование лазерных указок сотрудниками службы зала временно приостановлено», — заявили в пресс-службе.

Также проверку проводит прокуратура Москвы.

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