В Москве школьник ослеп после похода в театр
Московский школьник получил ожог сетчатки правого глаза после посещения театра. Об этом сообщила мать подростка Ирина Ворошилова, передает телеканал «Звезда».
По словам женщины, инцидент произошел в Московском драматическом театре имени Пушкина в конце января. Во время спектакля кто-то навел на ее 13-летнего сына луч из лазерной указки.
«Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей — чтобы они не смотрели в смартфоны», — сказала Ворошилова.
На следующий день мальчик пожаловался, что не видит одним глазом. В больнице ребенку поставили диагноз лучевой ожог макулярной зоны. Женщина обратилась в полицию и Министерство культуры.
По данным РИА Новости, в театре Пушкина начали проверку инцидента. «Использование лазерных указок сотрудниками службы зала временно приостановлено», — заявили в пресс-службе.
Также проверку проводит прокуратура Москвы.
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